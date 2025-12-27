Feriados 2026 en Perú: mira aquí el listado completo del calendario oficial

De no mediar cambios en la legislación, en el 2026 Perú contará nuevamente con 16 feriados nacionales, fechas que no solo marcarán pausas en la agenda laboral, sino que también invitan a planificar viajes, culminar tareas pendientes o simplemente descansar.

Como se sabe, durante los feriados nacionales (establecidos vía el Decreto Legislativo 713), los trabajadores de los sectores público y privado, además de los estudiantes, paralizan sus actividades. En estas fechas, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado, aun sin asistir a laborar.

Además, quienes trabajen durante un feriado sin descanso sustitutorio deben recibir el pago del día feriado más la remuneración diaria con una sobretasa del 100 %. No efectuar este pago constituye una infracción muy grave, con multas que pueden oscilar entre S/ 1,058 y S/ 24,163, según el tamaño de la empresa.

FERIADOS EN PERÚ DURANTE TODO EL 2026

En esta nota de Latina Noticias conoce el listado de estas fechas especiales y qué días de la semana caen:

Enero 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Febrero 2026

Sin feriados.

Marzo 2026

Sin feriados.

Abril 2026

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Mayo 2026

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Junio 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio 2026

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto 2026

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Septiembre 2026

Sin feriados.

Octubre 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre 2026

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre 2026

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

VIDEO RECOMENDADO