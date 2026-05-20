Fonavi 2026: Consulta aquí si integras el Quinto Grupo de Reintegro que acaba de ser aprobado

La Comisión Ad Hoc oficializó el Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas. Esta nueva lista incluye a los aportantes de los grupos 1 al 19 que previamente solo cobraron una parte de sus fondos.

En esta ocasión, se desembolsarán más de 222 millones de soles para beneficiar a 66,644 exfonavistas titulares, quienes deben cumplir con ciertas condiciones fijadas al 31 de mayo de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar este reintegro?

Para acceder a este pago, el beneficiario debe registrarse en alguna de estas situaciones:

Edad: Tener 67 años o más. En caso de aportantes fallecidos, estos debieron cumplir 88 años o más.

Discapacidad: Estar debidamente inscrito en el Conadis.

Jubilación: Contar con una pensión de invalidez de la ONP.

Salud: Presentar el diagnóstico acreditado de una enfermedad grave o terminal.

Fecha de pago y descarga del CERAD

El cobro de la devolución inició el 14 de mayo de 2026 a través de las ventanillas del Banco de la Nación.

Por su parte, el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD) se emitirá de forma digital. Los usuarios pueden descargarlo desde la web de la Secretaría Técnica del Fonavi o solicitarlo presencialmente en los módulos de atención habilitados.

Link de Consulta Fonavi: Revisa el Padrón con DNI

Si deseas verificar si te corresponde este abono económico, sigue estos pasos:

Ingresa al enlace oficial de la lista de beneficiarios. Busca la sección “Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro – Mayo 2026” (Opción 4). Introduce el número de DNI o documento de identidad del aportante titular y el código aleatorio que sale en pantalla.

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