Valentina Valiente capítulo 54: ¡Valentina y Lupe preparan plan para desenmascarar a Frida ante Don Edmundo!

Las dudas sobre las verdaderas intenciones de Frida comienzan a crecer y ahora Valentina junto a Lupe están decididas a llegar hasta el fondo. Ambas logran contactar a Nuria, una ex empleada de la casa que habría escuchado una fuerte confesión de Frida sobre su interés en casarse con Don Edmundo por conveniencia económica.

Aunque al inicio parecía imposible convencerla, Lupe revela que finalmente la joven aceptó contar todo lo que sabe. Sin embargo, no fue sencillo. La ex trabajadora pidió una recompensa a cambio de dar su testimonio, algo que incomoda a Valentina, quien no está de acuerdo con pagarle a alguien para hablar.

Pese a eso, Lupe intenta tranquilizarla y le explica que no se trataría de pagar por mentir, sino de ayudar a que Don Edmundo descubra la verdad antes de cometer un error que podría destruirlo emocionalmente.

El verdadero problema aparece después: ¿cómo decirle algo tan delicado a Don Edmundo? Valentina teme que su abuelo no les crea, sobre todo porque Nuria fue despedida tras haber robado en la casa. Aun así, Lupe insiste en que si Valentina confía en el testimonio, Don Edmundo también podría hacerlo.

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