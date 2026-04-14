Gobierno aprueba bono de S/1.130 para militares que lucharon contra el terrorismo entre 1980 y 2000

El gobierno de transición de José María Balcázar aprobó este 14 de abril la Ley N°32577, que otorga una bonificación económica a los militares veteranos de que guerra que lucharon en la época del terrorismo en el Perú entre 1980 y 2000.

Según la norma, que fue aprobada al principio por el Congreso peruano, los licenciados de dicho periodo podrán acceder a este beneficio siempre y cuando se encuentren reconocidos por las Fuerzas Armadas del Perú.

Veterano de Guerra y Pacificación Nacional: estos son los requisitos

Según señala la nueva ley, para ser favorecidos, los licenciados deberan presentar documentos donde se detallen su reconocimiento como licenciados veteranos de la pacificación nacional, avalado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Con esta documentación, los exmilitares tendrán desde el día de mañana en que entra en vigor la ley, hasta el 31 de julio de 2027 para presentar su solicitud. Pasado este cronograma, ya no se admitrá más solicitudes.

¿Cuánto podrán obtener los militares que batallaron en la época del terrorismo?

La Ley del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional indica que la bonificación económica asciende a S/1.130 soles, y será aprobada a todos los soldados en retiro que hayan enviado su solicitud en conformidad con resolución favorable.

Este pago se realizará de manera mensual y progresiva en base al cuadro de priorización establecido por el Estado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa (Mindef), que es el titular del pliego, autorizará y registrará la funcion de la ley en el Aplicativo Informativo para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), en un plazo máximo de 90 días calendario desde la aprobación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.

Para todos los militares que busquen el beneficio, las solicitudes aprobadas deberán registrarse en el AIRHSP hasta el 31 de julio de 2028, con la tutela del titular del pliego, es decie, el Mindef.

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