Indecopi subastará casas y departamentos desde 7 mil soles: cómo participar

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció una nueva subasta pública de bienes embargados a quienes no cumplieron con el pago de multas impuestas por infracciones, ya sea a los derechos de los consumidores o a la propiedad intelectual.

El remate se realizará el martes 30 de septiembre, desde las 8:50 a. m., en el auditorio de la sede central de Indecopi, ubicada en la av. Del Aire 384, San Borja. En total, se subastarán 29 inmuebles distribuidos en Lima y diversas regiones del país, con precios base que parten desde 7 173 64 soles.

Entre las propiedades destaca una casa de 215,90 m² en un centro poblado de Huancavelica, cuyo valor inicial es el más bajo de la lista. Cabe señalar que en toda subasta el precio puede incrementarse de acuerdo con las pujas de los postores.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE INDECOPI?

Para participar, los interesados deberán cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, presentarse con DNI vigente o carné de extranjería al menos 20 minutos antes del inicio, acreditar un monto no menor al 10% del valor de tasación del bien (en efectivo o cheque de gerencia a nombre del Indecopi).

En caso de representación de personas naturales o jurídicas, presentar un poder vigente inscrito en registros públicos. El pago de adjudicación se efectuará en efectivo o cheque de gerencia. Además, Indecopi informó que las propiedades pueden ser vistas por el público únicamente desde el exterior.

Para acceder al interior, el interesado deberá solicitar autorización directamente a los propietarios del inmueble.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Mayella Lloclla​ aquí: