[LINK OFICIAL DE LA ONPE]: verifica tu local de votación AQUÍ

Ante las próximas Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya puso en marcha el cronograma que marca el rol de miles de ciudadanos en la próxima jornada electoral del 12 de abril, por ejemplo, conocer dónde ejerceremos nuestro deber de acudir a las urnas.

Cabe recordar que en los comicios del 2026 no solo definirán al próximo Presidente de la República, vicepresidentes y representantes al Parlamento Andino, sino que también elegirán a los nuevos integrantes del Congreso en su retorno al sistema bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, lo que ha generado una mayor expectativa ciudadana.

¿CÓMO SABER MI LOCAL DE VOTACIÓN?

Para que los electores puedan conocer su local de votación a fin de planificar con anticipación en qué momento del día ir a votar, puedes ingresar a este LINK de la ONPE.

El único dato que debes colocar es el número de tu DNI y dar clic en ‘Consultar’. Luego, la plataforma te indicará tu local de votación, tu número de mesa, tu número de orden y si eres miembro de mesa.

Ten en cuenta que quienes cumplan con la función de ser miembro de mesa recibirán una compensación económica de S/ 165, equivalente al 3% de 1 UIT. En caso de que un ciudadano asuma el cargo como reemplazo durante la jornada electoral, el monto será de S/ 275, correspondiente al 5% de una UIT.

