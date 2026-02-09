Menor de 14 años desapareció tras visita a playa en Cañete: “esperamos que en 3 días aparezca su cuerpo”

En la mañana del 8 de febrero, Gerald Zaquinaula de 14 años, junto a su padre y un amigo, fueron a la playa San Pedro, en Cañete, para aprovechar el sol y las vacaciones de verano. Al llegar a la “Ballena“, el mar estaba tranquilo, otros bañistas se encontraban reposando en la arena disfrutando del sol, pero no contaban con que el mar se pondría bravío tiempo después.

Ellos llegaron alrededor de las 6.30 a. m. al centro recreacional. Con un short plomo y un polo de cambio, Gerald se encaminó junto a su compañía a una posición en la playa. Él, junto a Martín, su amigo, se adentraron en el mar, hasta llegar a un punto medio donde el agua ya los sumergía hasta la mitad.

Fue entonces cuando el mar los arrastró. Según cuenta su hermana, Yhadira Zaquinaula, ellos “no estaban metidos al fondo, solo cerca a la orilla”, pero la fuerza del mar fue lo suficiente para arrastrarlos dentro más y más.

“El amigo de Gerald empieza a gritar ‘ayuda, ayuda’. Mi hermano no sabía nadar. Martín, su amigo, cuenta que sentía una malla que lo jalaba. En ese momento no había ningún salvavidas, por lo que la gente se intentó meter para salvarlo, pero las olas los sacaban. Solo logró salir Martín tras una ola que lo botó, la otra se lo llevó a mi hermano. Ya no lo volvimos a ver”, cuenta a Latina Noticias, Yhadira.

El equipo de salvavidas llegó luego de 20 minutos e hicieron una búsqueda cuando el mar se calmó, pero no encontraron nada, no había resto de él o alguna señal en el área. Solo tocaba esperar mientras la angustia y la preocupación llenaban el pecho.

La familia Zaquinaula hizo la denuncia respectiva a la Policía Nacional del Perú (PNP), y las autoridades se dispusieron a hacer búsquedas focales desde este 9 de febrero hasta el 10 del mismo mes. Según cuenta Yhadira, les prometieron hacer la exploración con drones, pero al encontrarse con los efectivos, estos indicaron que no hay equipo disponible.

Actualmente siguen buscando a Gerald con equipos de salvataje, como pequeñas naves y unidades de reconocimiento hasta las 5.30 p. m. La familia clama justicia y ayuda para encontrar a Gerald, pues aún tienen la esperanza de que esté con vida, a pesar de que le dijesen que tienen “que esperar 3 días para que su cuerpo flote”.

Si tienes información sobre su paradero, comunícate al 956439139.

VIDEO RECOMENDADO