Mira qué hacer si WhatsApp deja de funcionar en tu celular

WhatsApp hace constantes actualizaciones y muchas personas tienen el problema de que la aplicación deja de funcionar en sus celulares de un día para otro. Esto se debe a que estas modificaciones en la app a menudo incluyen cambios en los requisitos del sistema operativo o en sus funciones, lo que puede hacer que dispositivos con cierta antigüedad ya no sean compatibles.

Así las cosas, si un día WhatsApp deja de funcionar en tu celular, antes de llegar a conclusiones apresuradas, debes seguir algunos pasos, como por ejemplo, verificar tu conexión a Internet o si hay actualizaciones disponibles para la aplicación.

PASOS DETALLADOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS CON WHATSAPP

1. Verifica la conexión a Internet: Asegúrate de tener una conexión estable a Wi-Fi o datos móviles. Intenta cambiar entre Wi-Fi y datos móviles para descartar problemas con una de las conexiones, según WhatsApp Help Center. Si estás usando Wi-Fi, verifica que el router esté funcionando correctamente.

2. Actualiza WhatsApp: Abre la tienda de aplicaciones (Google Play Store en Android o App Store en iOS). Busca WhatsApp y si hay una actualización disponible, instálala en tu celular.

3. Reinicia tu celular: Apaga y vuelve a encender tu teléfono móvil para reiniciar el sistema operativo.

4. Cierra y vuelve a abrir WhatsApp: Cierra la aplicación por completo y luego ábrela nuevamente.

5. Libera espacio de almacenamiento: Elimina archivos multimedia innecesarios o antiguos para liberar espacio en tu celular, según WhatsApp Help Center.

6. Verifica el modo avión: Asegúrate de que el modo avión no esté activado, ya que esto desactiva todas las redes.

7. Contacta al soporte de WhatsApp: Si el problema persiste, visita el Centro de ayuda de WhatsApp o consulta el sitio web de WhatsApp para obtener más ayuda.

