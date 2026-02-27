Niño Costero ya empezó en Perú con magnitud débil y podría llegar a ser moderado

El fenómeno de El Niño Costero ya es una realidad en el litoral peruano. Actualmente, se manifiesta con una intensidad leve que podría extenderse hasta noviembre; no obstante, especialistas advierten un posible fortalecimiento a magnitud moderada durante el invierno.

Causas del calentamiento marino

Marco Bartens Olórtegui, jefe del Departamento de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, reveló que ciertos sectores del norte registran anomalías térmicas de hasta 3°C por encima del promedio. Este fenómeno responde a dos factores clave:

Debilitamiento de los vientos Alisios: La reducción de las corrientes del este permite el avance de masas cálidas desde el oeste. Migración de anticiclones: El Anticiclón del Pacífico Sur (APS) se ha desplazado, cediendo paso al Anticiclón del Pacífico Norte (APN), el cual empuja corrientes ecuatoriales de baja salinidad hacia nuestras costas.

Debido a estas condiciones, la comisión multisectorial Enfen ha elevado el estado de vigilancia a Alerta de El Niño Costero.

Situación en el centro y sur del país

El panorama varía según la región geográfica:

Costa Central: Entre Pisco y el Callao se observa un afloramiento de aguas frías por la proximidad del APS. Esta interacción de masas térmicas genera la neblina característica de los últimos días, aunque se prevé que esta semana ingresen corrientes más cálidas a la zona .

Costa Sur: Las temperaturas permanecen estables. Es importante precisar que las lluvias intensas en Arequipa no están vinculadas al calentamiento del mar ni a El Niño.

