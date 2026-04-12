¿No tienes DNI y debes ir a votar? Reniec atiende este 12 de abril: conoce los horarios

Si eres un peruano mayor de edad, tienes la obligación de ir a votar en estas Elecciones Generales 2026; pero si no tienes DNI y tramitastes días antes una emisión, tienes la oportunidad de recogerlo este mismo 12 de abril.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ante la posibilidad de que una parte de los ciudadanos peruanos no puedan ir a las anforas por la falta del DNI, ampliaron sus horarios de atención para el servicio de recojo de este esencial documento hasta el mismo día de las elecciones.

Con esta medida, se busca que las personas cuenten con su documente listo para que puedan sufragar y elegir a las próximas autoridades del país. En esa línea, también hay otras salidas para votar y evitar la multa, como acudir a las urnas con versiones anteriores de tu documento de identificación.

Horarios de recojo de DNI del Reniec este 12 de abril

Por la fecha especial de esta celebración democrática en el Perú, el Reniec ha habilitado 226 agencias en regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Loreto, Junín, entre otros. Todas con un único servicio: la entrega de DNI.

Los horarios de las sedes señaladas inician desde las 7.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. Puedes ver las AGENCIAS Y HORARIOS AQUÍ dependiendo de la región.

Recuerda que solo podrás recoger tu DNI si antes haz tramitado una copia del documento a través de su página web o de manera presencial, y si es que está listo para ser emitido. Sin embargo, puedes ir a votar si tienes un DNI vencido o amarillo.

Tengo DNI amarillo o vencido, ¿puedo votar?

Ante estos casos, la Reniec ha admitido excepciones. En este marco, se ha dispuesto que los ciudadanos puedan sufragar con el DNI vencido o amarillo (menor de edad) para asegurar el derecho al voto.

Esta decisión excepcional y de carácter temporal solo aplica para la jornada del 12 de abril. El DNI es el único documento valido para que puedas votar.

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