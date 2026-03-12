Temas
Parque de las Leyendas anuncia ingreso con 50% de descuento para estas personas

Parque de las Leyendas anuncia ingreso con 50% de descuento para estas personas
Felipe Morales
El Parque de las Leyendas celebra más de seis décadas de historia con una promoción imperdible. Del 14 al 31 de marzo, los niños de entre 3 y 12 años contarán con un 50 % de descuento en su entrada, facilitando el acceso a la naturaleza y el sano esparcimiento familiar.

Para evitar colas y asegurar tu visita, a cualquiera de sus dos sedes, puedes comprar los boletos a través de los siguientes canales:

  • App oficial del zoológico.

  • Plataforma Joinnus (donde encontrarás promociones adicionales).

  • Boleterías físicas en ambas sedes (San Miguel y Huachipa).

“NOCHE EN EL ZOO”: UNA AVENTURA NOCTURNA EN LA SELVA

Este beneficio también aplica para el evento “Noche en el Zoo”, que se realizará el 28 de marzo en la sede San Miguel, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Durante esta jornada, los asistentes explorarán la zona Selva para observar especies con hábitos nocturnos, tales como:

  • Otorongos y serpientes.

  • Pacaranas, musmuquis y diversos primates.

Además de la fauna, la noche contará con danzas tradicionales y el Jardín Botánico obsequiará una suculenta cortesía a los visitantes (hasta agotar stock).

HORARIOS Y SERVICIOS

El Parque de las Leyendas atiende de lunes a domingo, incluyendo feriados, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Cabe resaltar que el pago del boleto general incluye el acceso gratuito a todas las actividades programadas dentro del recinto.

