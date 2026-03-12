Parque de las Leyendas anuncia ingreso con 50% de descuento para estas personas

El Parque de las Leyendas celebra más de seis décadas de historia con una promoción imperdible. Del 14 al 31 de marzo, los niños de entre 3 y 12 años contarán con un 50 % de descuento en su entrada, facilitando el acceso a la naturaleza y el sano esparcimiento familiar.

Para evitar colas y asegurar tu visita, a cualquiera de sus dos sedes, puedes comprar los boletos a través de los siguientes canales:

App oficial del zoológico.

Plataforma Joinnus (donde encontrarás promociones adicionales).

Boleterías físicas en ambas sedes (San Miguel y Huachipa).

“NOCHE EN EL ZOO”: UNA AVENTURA NOCTURNA EN LA SELVA

Este beneficio también aplica para el evento “Noche en el Zoo”, que se realizará el 28 de marzo en la sede San Miguel, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Durante esta jornada, los asistentes explorarán la zona Selva para observar especies con hábitos nocturnos, tales como:

Otorongos y serpientes.

Pacaranas, musmuquis y diversos primates.

Además de la fauna, la noche contará con danzas tradicionales y el Jardín Botánico obsequiará una suculenta cortesía a los visitantes (hasta agotar stock).

HORARIOS Y SERVICIOS

El Parque de las Leyendas atiende de lunes a domingo, incluyendo feriados, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Cabe resaltar que el pago del boleto general incluye el acceso gratuito a todas las actividades programadas dentro del recinto.

