Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 5 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3:15 p.m. | Los Chankas vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- Champions League – UEFA
12:45 p.m. | Pafos FC vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 2
12:45 p.m. | Qarabag FK vs. Chelsea – Disney+, ESPN
3:00 p.m. | Manchester City vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. | Inter Milán vs. FC Kairat – Disney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m. | O. Marsella vs. Atalanta – Disney+ Premium, ESPN 6
3:00 p.m. | Ajax vs. Galatasaray – Disney+, ESPN 3
3:00 p.m. | Newcastle vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. | Club Brugge vs. FC Barcelona – Disney+, ESPN
3:00 p.m. | Benfica vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 7
- Champions League Two – AFC
08:45 a.m. | FK Arkadag vs. Al Ahli SC – Football Australia YouTube
08:45 a.m. | Al Wasl vs. Al Muharraq – Football Australia YouTube
11:00 a.m. | Al Zawraa SC vs. Istiklol – Football Australia YouTube
11:00 a.m. | Al Khalidiya FC vs. FC Andijon – Football Australia YouTube
1:15 p.m. | Al Wehdat vs. Esteghlal – Football Australia YouTube
1:15 p.m. | Al Nassr vs. FC Goa – Football Australia YouTube, Disney+ Premium
- Championship – Inglaterra
3:00 p.m. | Portsmouth vs. Wrexham – Disney+ Premium
- Mundial Sub 17 – FIFA
07:30 a.m. | Tayikistán vs. República Checa – DGO, DSports 6
07:30 a.m. | Panamá vs. República Irlanda – DGO, DSports 7
08:00 a.m. | Paraguay vs. Uzbekistán – DGO, DSports Plus
08:30 a.m. | Austria vs. Arabia Saudita – DGO, DSports 4
09:45 a.m. | Mali vs. Nueva Zelanda – DGO, DSports 7
10:15 a.m. | Estados Unidos vs. Burkina Faso – DGO, DSports Plus
10:45 a.m. | Canadá vs. Uganda – DGO, DSports 6
10:45 a.m. | Francia vs. Chile – DGO, DSports, América tvGO
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. | Sport Recife vs. Juventude – Fanatiz, L1 Play
5:00 p.m. | RB Bragantino vs. Corinthians – Fanatiz, L1 Play
5:00 p.m. | Vitória vs. Internacional – Fanatiz, L1 Play
5:30 p.m. | Botafogo vs. Vasco da Gama – Fanatiz, L1 Play
6:00 p.m. | Gremio vs. Cruzeiro – Fanatiz, L1 Play, L1MAX
6:00 p.m. | Atlético Mineiro vs. Bahía – Fanatiz, L1 Play
7:30 p.m. | Sao Paulo vs. CR Flamengo – Fanatiz, Globo, L1 Play
- Copa Argentina
7:10 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Argentinos Jrs – TyC Sports