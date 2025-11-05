Temas
Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 5 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

3:15 p.m. | Los Chankas vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • Champions League – UEFA

12:45 p.m. | Pafos FC vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 2

12:45 p.m. | Qarabag FK vs. Chelsea – Disney+, ESPN

3:00 p.m. | Manchester City vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. | Inter Milán vs. FC Kairat – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. | O. Marsella vs. Atalanta – Disney+ Premium, ESPN 6

3:00 p.m. | Ajax vs. Galatasaray – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. | Newcastle vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. | Club Brugge vs. FC Barcelona – Disney+, ESPN

3:00 p.m. | Benfica vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 7

  • Champions League Two – AFC

08:45 a.m. | FK Arkadag vs. Al Ahli SC – Football Australia YouTube

08:45 a.m. | Al Wasl vs. Al Muharraq – Football Australia YouTube

11:00 a.m. | Al Zawraa SC vs. Istiklol – Football Australia YouTube

11:00 a.m. | Al Khalidiya FC vs. FC Andijon – Football Australia YouTube

1:15 p.m. | Al Wehdat vs. Esteghlal – Football Australia YouTube

1:15 p.m. | Al Nassr vs. FC Goa – Football Australia YouTube, Disney+ Premium

  • Championship – Inglaterra

3:00 p.m. | Portsmouth vs. Wrexham – Disney+ Premium

  • Mundial Sub 17 – FIFA

07:30 a.m. | Tayikistán vs. República Checa – DGO, DSports 6

07:30 a.m. | Panamá vs. República Irlanda – DGO, DSports 7

08:00 a.m. | Paraguay vs. Uzbekistán – DGO, DSports Plus

08:30 a.m. | Austria vs. Arabia Saudita – DGO, DSports 4

09:45 a.m. | Mali vs. Nueva Zelanda – DGO, DSports 7

10:15 a.m. | Estados Unidos vs. Burkina Faso – DGO, DSports Plus

10:45 a.m. | Canadá vs. Uganda – DGO, DSports 6

10:45 a.m. | Francia vs. Chile – DGO, DSports, América tvGO

  • Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. | Sport Recife vs. Juventude – Fanatiz, L1 Play

5:00 p.m. | RB Bragantino vs. Corinthians – Fanatiz, L1 Play

5:00 p.m. | Vitória vs. Internacional – Fanatiz, L1 Play

5:30 p.m. | Botafogo vs. Vasco da Gama – Fanatiz, L1 Play

6:00 p.m. | Gremio vs. Cruzeiro – Fanatiz, L1 Play, L1MAX

6:00 p.m. | Atlético Mineiro vs. Bahía – Fanatiz, L1 Play

7:30 p.m. | Sao Paulo vs. CR Flamengo – Fanatiz, Globo, L1 Play

  • Copa Argentina

7:10 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Argentinos Jrs – TyC Sports

