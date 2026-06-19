Partidos de hoy, viernes 19 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 19 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 19 DE JUNIO
- Copa del Mundo
2:00 p.m. | Estados Unidos vs Australia – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
5:00 p.m. | Escocia vs Marruecos – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
8:00 p.m. | Brasil vs Haití – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
11:00 p.m. | Turquía vs Paraguay – DSports, DGO, América tvGO, Disney+, DAZN, Paramount+