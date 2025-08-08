Sigue estos pasos para sacar tu pasaporte en Perú de forma rápida y sencilla

Conseguir una cita para tramitar el pasaporte electrónico ha sido un reto en los últimos años. Por ello, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha implementado medidas para simplificar el proceso y evitar prácticas irregulares.

En esta nota de Latina Noticias conoce, paso a paso, cómo obtener tu cita para el pasaporte, evitando a los tramitadores que cobraban por “conseguir” cupos y asegurando así un acceso directo y seguro al proceso regular.

REQUISITOS PARA SOLICITAR TU CITA PARA EL PASAPORTE

Si deseas obtener una cita para tramitar tu pasaporte electrónico, primero debes pagar 120.90 soles por derecho de expedición (código 01810) en el Banco de la Nación, agente Multired o a través de la plataforma Págalo.pe.

La cita se agenda únicamente en el portal oficial de Migraciones, sin intermediarios. Toma en cuenta los siguientes requisitos antes de iniciar el proceso.

DNI vigente, en buen estado y última versión.

Recibo de pago por derecho de trámite.

Declaración jurada por pérdida o robo, si aplica.

En casos de discapacidad o representación legal, se requieren documentos adicionales (DNI o identificación válida del acompañante, carta poder y acreditación de representación).

PASOS PARA SACAR TU PASAPORTE

Paga el derecho de trámite (S/120.90 o monto complementario si pagaste antes). Agenda tu cita en línea, eligiendo sede y guardando la constancia. Acude personalmente con DNI, recibo y constancia. Tómate la foto cumpliendo las reglas (sin gafas, piercings, sombreros, cabello en el rostro). Recoge tu pasaporte el mismo día o dentro de los 60 días posteriores.

Si requieres el documento con urgencia y no hay citas, Migraciones ofrece atención para casos especiales. Con este procedimiento, se busca agilizar la entrega del pasaporte y frenar la intervención de tramitadores que encarecen y retrasan el servicio.

