Reniec amplía beneficio del primer DNI electrónico: conoce los precios y fechas

¿Estás pensando en renovar tu DNI a uno electrónico? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación del beneficio de emisión del DNI electrónico por un costo promocional. Esta promoción es distinta para mayores que para menores, pues sus precios varían para ambas poblaciones.

Según el Reniec, el periodo de esta promoción fue expandida hasta el 31 de diciembre de 2026, y tiene el propósito de que todos los ciudadanos cuenten con el documento principal actualizado y garantizar el acceso a diversos trámites legales, comerciales, bancarios, entre otros.

Recordemos que actualmente la entidad registral no emite los conocidos DNI amarillo para menores y DNI azul para mayores, debido a que los electrónicos benefician con mayor seguridad, son hechos con mejores materiales (como el policarbonato) y tienen un chip cartográfico que garantiza confidencialidad y rapidez en las tramitaciones.

¿Cuánto será el precio del DNI electrónico para mayores y menores?

El Reniec estableció que los mayores de edad tendrán que pagar 30 nuevos soles, mientras que los menores de edad 16 nuevos soles.

Cada uno de los DNI electrónicos 3.0 emitidos para los ciudadanos tiene una vigencia de 10 años en adultos y de 3 años para menores de 12 años.

¿Cómo obtengo mi DNI electrónico?

Para obtener esta nueva tarjeta de identificación, deberás pagar 30 nuevos soles al Reniec con el código 02121, ya sea a través de una inscripción, renovación, duplicado o actualización de datos. El pago puedes realizarlo a través de la página oficial de la entidad y pagar el trámite por Yape, agentes del BCP, Banco de la Nación o por págalo.pe.

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