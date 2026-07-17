Reniec anuncia MEGACAMPAÑA de DNI en Ayacucho: conoce fechas y horarios

Luego de realizar una megacampaña en San Juan de Lurigancho y mantenerse a flote en medio de un pésimo déficit presupuestario (que podría afectar las próximas Elecciones Municipales y Regionales), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mantiene su línea de iniciativas en el territorio del Perú para acercar a más ciudadanos a la documentación.

Esta vez el Reniec se centra en Ayacucho, a través del despliegue institucional multisectorial con ayuda de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (Drias), que comenzó el martes 14 y terminará el sábado 18 de julio de 2026.

Las jornadas por día ofrecen el servicio de trámite y entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera gratuita, además de brindar asistencia registral a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad en la región.

Pese a que la economía de la institución está marcada por un déficit fuerte, la institución mantiene sus acciones para que los ciudadanos peruanos puedan acceder a derechos básicos, como salud, educación y programas sociales; además de agilizar diversos trámites. Conoce en esta nota cuáles son los lugares operativos, quiénes pueden ser los beneficiados y los horarios de atención.

Lugares y horarios de las megacampañas de DNI en Ayacucho

1. Provincia de Huanta – Distrito de Pucacolpa

Horario: De 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Lugares:

● Jueves 16 de julio: Municipalidad del Centro Poblado Llacctapata y Centro Poblado Ccaucan

● Viernes 17 de julio: Municipalidad del Tambo Chachaspata

● Sábado 18 de julio: Municipalidad del Huallahua

Servicios: Trámites, entrega de DNI y asistencia registral.

2. Provincia de Huamanga – Distrito de Vinchos

Horario: De 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Lugares:

● Jueves 16 de julio: Municipalidad de Occollo

Servicios: Trámites, entrega de DNI y asistencia registral.

3. Provincia de Lucanas – Distritos de San Pedro de Palco, Ocaña y Otoca

Horario: De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lugares:

● Jueves 16 de julio: Municipalidad de San Pedro de Palco

● De viernes 17 de julio a sábado 18 de julio: Municipalidad de Otoca

Servicios: Trámites, entrega de DNI y asistencia registral.

Puntos de recogida de DNI

El Reniec señala que los trámites que el ciudadano realice serán entregados en un promedio de 30 días en los mismos centros de la poblados donde se desarrollo las actividades o se atendió.

Las entregas se realizarán en coordinación con los responsables del Programa Nacional PAIS, que, con su equipo, comunicarán a los ciudadanos las fechas y horarios para recoger los trámites que los ciudadanos hayan solicitado de manera oportuna y cerca de sus hogares.

El problema económico en la Reniec retrasa programas

Como es de conocimiento público, la directora del Reniec, Carmen Milagros Velarde Koechlin, advirtió que su institución tiene un deficit presupuestal de más de 52 millones de soles, lo que pone en riesgo la emición de tarjetas DNI y las Elecciones Municipales y Regionales 2026.

Consecuencia del desabastecimiento financiero, el Reniec ha cancelado cerca de 200 campañas itinerantes de documentación que tenía previstas para todo el mes de julio.

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