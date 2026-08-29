El Niño Costero tendría magnitud extraordinaria desde setiembre, advierte Enfen

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) decidió mantener el estado de “alerta de El Niño Costero” ante la alta probabilidad de que este fenómeno continúe hasta el verano de 2027 y alcance una magnitud extraordinaria durante los próximos meses.

De acuerdo con el comunicado oficial N.° 15-2026, en la región Niño 1+2 existe una probabilidad superior al 62 % de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo del próximo año, el evento podría presentar una intensidad entre fuerte y extraordinaria.

Temperaturas y lluvias por encima de lo normal

Para el trimestre comprendido entre setiembre y noviembre, Enfen prevé que las temperaturas del aire se mantengan muy por encima de sus valores normales en toda la costa, con una alta posibilidad de que se registren nuevos récords.

En cuanto a las precipitaciones, la costa norte tendría mayores probabilidades de presentar lluvias por encima de lo normal. Además, desde noviembre podrían registrarse episodios de precipitaciones de intensidad débil a moderada.

En contraste, la sierra suroriental tendría una tendencia hacia lluvias por debajo de lo normal, mientras que en la sierra suroccidental se esperan condiciones entre normales e inferiores a lo habitual.

Para el verano de 2027, Enfen proyecta que la costa norte, la costa central y la sierra nororiental presenten precipitaciones superiores a lo normal. Por otro lado, en la sierra suroriental se prevé un régimen de lluvias inferior a lo habitual y, en la sierra suroccidental, condiciones entre normales e inferiores.

Respecto a los ríos, se espera que los de la vertiente del Pacífico mantengan caudales dentro de sus rangos normales. En las regiones hidrográficas de la Amazonía y el Titicaca predominarían caudales entre normales e inferiores, tendencia que podría intensificarse desde noviembre.

El Niño también tendría impacto en la pesca

El comportamiento del océano también tendría efectos sobre los recursos pesqueros. En las próximas semanas, Enfen estima que el stock norte-centro de anchoveta permanecerá replegado hacia la franja costera y con cardúmenes a mayor profundidad. Asimismo, se prevé que continúe una mayor actividad reproductiva de este recurso.

En la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, Enfen mantiene una probabilidad superior al 58 % de que El Niño alcance una magnitud muy fuerte entre setiembre de 2026 y enero de 2027, con su máxima intensidad prevista entre noviembre y diciembre.

Posteriormente, en febrero de 2027, la intensidad podría ubicarse entre fuerte y muy fuerte, para luego disminuir gradualmente hasta alcanzar condiciones neutras durante el otoño.

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