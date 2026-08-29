Partidos de hoy, sábado 29 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 29 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 29 DE AGOSTO
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Los Chankas vs. Juan Pablo II – L1 MAX
3:30 p.m. | UTC vs. Universitario de Deportes – L1 MAX
7:30 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso – L1 MAX
- LaLiga – España
10:00 a.m. | Levante vs. Real Betis – ESPN 3 y Disney+
12:00 p.m. | Real Sociedad vs. Espanyol – DSports y DGO
2:30 p.m. | Sevilla vs. Atlético de Madrid – DSports y DGO
- Premier League – Inglaterra
6:30 a.m. | Liverpool vs. Nottingham Forest – ESPN y Disney+
9:00 a.m. | Bournemouth vs. Everton – ESPN y Disney+
9:00 a.m. | Coventry vs. Hull City – Disney+
11:30 a.m. | Tottenham vs. Newcastle – ESPN y Disney+
- Italia – Serie A
11:30 a.m. | Sassuolo vs. Torino – Disney+
11:30 a.m. | Monza vs. Udinese – Disney+
11.30 a. m. | Fiorentina vs. Frosinone – ESPN y Disney+
1.45 p. m. | Juventus vs. Parma – ESPN y Disney+
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | Elversberg vs. Bayer Leverkusen – Disney+
8:30 a.m. | Colonia vs. Hoffenheim – Disney+
8:30 a.m. | Union Berlin vs. Eintracht Fráncfort – Disney+
8:30 a.m. | RB Leipzig vs. Borussia M’gladbach – Disney+
8:30 a.m. | Mainz vs. Paderborn – Disney+
11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Hamburgo – ESPN 2 y Disney+
- Ligue 1 – Francia
10:15 a.m. | Estrasburgo vs Lens – Disney+
1:45 p.m. | Brest vs Toulouse – Disney+
1:45 p.m. | Auxerre vs Angers – Disney+
1:45 p.m. | Lyon vs Le Havre – Disney+
1:45 p.m. | Lorient vs Troyes – Disney+