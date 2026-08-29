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Partidos de hoy, sábado 29 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 29 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, sábado 29 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 29 DE AGOSTO

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Juan Pablo II – L1 MAX

3:30 p.m. | UTC vs. Universitario de Deportes – L1 MAX

7:30 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso – L1 MAX

  • LaLiga – España

10:00 a.m. | Levante vs. Real Betis – ESPN 3 y Disney+

12:00 p.m. | Real Sociedad vs. Espanyol – DSports y DGO

2:30 p.m. | Sevilla vs. Atlético de Madrid – DSports y DGO

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Liverpool vs. Nottingham Forest – ESPN y Disney+

9:00 a.m. | Bournemouth vs. Everton – ESPN y Disney+

9:00 a.m. | Coventry vs. Hull City – Disney+

11:30 a.m. | Tottenham vs. Newcastle – ESPN y Disney+

  • Italia – Serie A

11:30 a.m. | Sassuolo vs. Torino – Disney+

11:30 a.m. | Monza vs. Udinese – Disney+

11.30 a. m. | Fiorentina vs. Frosinone – ESPN y Disney+

1.45 p. m. | Juventus vs. Parma – ESPN y Disney+

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Elversberg vs. Bayer Leverkusen – Disney+

8:30 a.m. | Colonia vs. Hoffenheim – Disney+

8:30 a.m. | Union Berlin vs. Eintracht Fráncfort – Disney+

8:30 a.m. | RB Leipzig vs. Borussia M’gladbach – Disney+

8:30 a.m. | Mainz vs. Paderborn – Disney+

11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Hamburgo – ESPN 2 y Disney+

  • Ligue 1 – Francia

10:15 a.m. | Estrasburgo vs Lens – Disney+

1:45 p.m. | Brest vs Toulouse – Disney+

1:45 p.m. | Auxerre vs Angers – Disney+

1:45 p.m. | Lyon vs Le Havre – Disney+

1:45 p.m. | Lorient vs Troyes – Disney+

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