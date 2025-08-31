DNI electrónico por primera vez: ¿cuáles son los precios?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que desde el 29 de agosto se dejaron de emitir los DNI azul para adulto y DNi amarillos para menores de edad. De esta manera, se abre paso únicamente al DNI electrónico 3.0. Por ello, hasta el 31 de diciembre del 2025, estará vigente la campaña “DNI electrónico 3.0 para todos”.

A través de esta iniciativa, la entidad busca brindar a la ciudadanía la oportunidad de sacar este nuevo documento de identidad, que cuenta con mayor seguridad y modernidad.

La campaña está dirigida a quienes nunca han tenido DNI electrónico (DNIe) y podrán contar con una tarifa rebajada hasta fin de año.

Para todas las personas con 17 años o más que obtendrán por primera vez el DNIe podrán acceder al precio de S/ 30 en los siguientes casos: inscripción, renovación, duplicado y rectificación de datos, actualización de imagen y datos, actualización de domicilio y/o cambio en la decisión de donar órganos y por rectificación de prenombre, apellidos y otros datos como estado civil.

En el caso de los menores de edad, a partir del primer año de nacido, el costo del DNIe 3.0 es de S/ 16 con el código 00647 por concepto de inscripción, rectificación de prenombres, apellidos y otros datos del primer DNI del niño.

¿QUÉ HACER SI YA TENGO DNIe?

Aquellas personas que ya cuentan con DNIe y deseen realizar algún trámite, no podrán acceder a la campaña. Por ello, estos son los montos que deberá pagar para los siguientes casos:

Si ya cuentas con DNI electrónico y solo necesidad renovar, el costo es S/ 41.00 con el código 00525.

Si ya cuentas con DNI electrónico y solo necesitas el duplicado, el costo es S/ 35.00 con el código 00522.

Si ya cuentas con DNI electrónico y solo necesitas actualización de imagen y datos, el costo es de S/41.00 con el código 00729.

Si ya cuentas con DNI electrónico y solo necesitas la renovación, el costo es S/ 34.00 con el código 00730.

PROCESO A SEGUIR

Parece hacer el cambio de DNI azul a DNI electrónico 3.0, las personas deberán acercarse a uno de los centros de atención del Reniec para tomarse la fotografía (captura en vivo). Asimismo, deberán presentar el recibo de pago impreso y firmar el formato del trámite, que será entregado por el registrador.

También podrán actualizar la firma y otros datos al presentar la documentación correspondiente.