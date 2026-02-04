Reniec ofrece DNI GRATIS en SJL, Comas y otros distritos de Lima en todo febrero 2026: conoce horarios y lugares

¿Estás buscando renovar tu DNI? Entonces, debes saber que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), dentro de las actividades realizadas en su campaña “Verano Inclusivo 2026”, ha iniciado trámites de DNI electrónico gratuito en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Los Olivos y otros distritos de Lima hasta la finalización de febrero de este año.

La jornada del Reniec se ejecutan en diferentes municipalidades, instituciones, estadios, colegios, entre otros lugares ubicados en la capital. En esta nota te explicamos quienes pueden acceder, los horarios y lugares donde ir para ser parte de este beneficio.

DNI gratis en Lima este febrero 2026: ¿quiénes pueden acceder al beneficio?

Según el Reniec, la campaña “Verano Inclusivo 2026” está dirigido a los menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

Revisa AQUÍ los lugares, horarios y fechas de los puntos de atención en Lima

Distrito Lugar Dirección Horario Cierre San Juan de Miraflores Palacio Municipal Av. Belisario Suárez 1075 9:30 a. m. – 1:00 p. m. 13/02 Villa El Salvador Villa del Adulto Mayor Sector 3, grupo 8 9:30 a. m. – 1:00 p. m. 13/02 Los Olivos Municipalidad Explanada municipal 9:00 a. m. – 2:00 p. m. 13/02 Lima Casa Vecinal N.° 1 AG. Cañete 100 9:00 a. m. – 2:00 p. m. 27/02 San Juan de Lurigancho Subgerencia Programa Social Av. El Bosque 331 9:30 a. m. – 1:00 p. m. 27/02 Independencia DEMUNA Av. Túpac Amaru km 4.5 9:00 a. m. – 1:00 p. m. 13/02 Comas Municipalidad Av. España N.° 4 9:00 a. m. – 1:00 p. m. 13/02 Carabayllo Estadio Ricardo Palma Av. San Martín 350 9:30 a. m. – 1:00 p. m. 13/02 San Borja IIEI 554 Virgen de Lourdes Av. Arqueología 299 9:00 a. m. – 2:00 p. m. 13/02 Miraflores Casa Tovar Calle Manuel Tovar 255 9:00 a. m. – 2:00 p. m. 27/02 Jesús María Local del CIAM Av. San Felipe s/n 9:00 a. m. – 1:00 p. m. 13/02

Reniec recuerda que estas campañas no solo se realizan en Lima, sino en varias partes del Perú con el objetivo de reducir las brechas de identificación, además de atender demandas que se registran en las diferentes sedes de la entidad.

