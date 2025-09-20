Retiro AFP 2025: conoce el posible cronograma de pagos

Este 20 de septiembre, el Gobierno promulgó la ley que autoriza a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a realizar el octavo retiro de fondos AFP, equivalente a hasta 4 UIT (21 400 soles). La medida beneficiará a millones de aportantes que podrán disponer de su dinero.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tendrá un plazo máximo de 30 días, es decir hasta el 20 de octubre, para aprobar el reglamento. Tras ello, los afiliados dispondrán de 90 días calendario para presentar sus solicitudes, tanto de manera virtual como presencial.

POSIBLE FECHAS DE DESEMBOLSO DE AFP 2025

De acuerdo con los plazos, el primer desembolso de hasta 1 UIT se efectuaría 30 días después de presentada la solicitud, mientras que los siguientes pagos se realizarían también en intervalos de 30 días hasta completar el total autorizado.

A continuación, te presentamos las posibles fechas tentativas del cronograma de pago del retiro de AFP:

Primer retiro (1 UIT): primera semana de noviembre de 2025.

Segundo retiro (1 UIT): primera semana de diciembre de 2025.

Tercer retiro (1 UIT): primera semana de enero de 2026.

Cuarto retiro (1 UIT): primera semana de febrero de 2026.

El plazo máximo para solicitar el retiro culminaría en la primera semana de enero de 2026. Así, el último desembolso se completaría hacia febrero del próximo año.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Paul Martin aquí: