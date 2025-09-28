Retiro AFP 2025: estas son las fechas oficiales de pago de hasta 21 400 soles

Este domingo, 28 de septiembre, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el reglamento operativo para el octavo retiro de fondos AFP, que permitirá a los afiliados acceder hasta 4 UIT, equivalentes a S/21,400.

La norma establece los procedimientos y obligaciones que deben seguir las AFP para implementar este retiro, aprobado previamente por el Congreso. En ese marco, en esta nota de Latina Noticias te contamos cuáles serán las fechas de desembolso de cada UIT.

FECHAS DE DESEMBOLSO DE LAS 4 UIT DE AFP

Teniendo en cuenta que las solicitudes de retiro comienzan el 21 de octubre, los desembolsos se realizarán en cuatro armadas mensuales, cada una de hasta 1 UIT, con fechas ya establecidas:

El primer pago, de hasta 1 UIT, se realizará en un máximo de 30 días calendario desde la presentación de la solicitud ante la AFP. El segundo desembolso, también de hasta 1 UIT, se efectuará dentro de los 30 días calendario siguientes al primer pago realizado por la AFP. El tercer pago, con un monto máximo de 1 UIT, se hará en un plazo no mayor a 30 días calendario desde la fecha del segundo desembolso. El cuarto desembolso, que puede ser hasta 1 UIT o el saldo restante del monto solicitado, se entregará en un plazo máximo de 30 días calendario contados desde el tercer desembolso.

Con este nuevo cronograma, los afiliados podrán acceder a su dinero en cuotas mensuales, facilitando el retiro de sus fondos con un proceso claro y transparente. Para más detalles, las AFP deberán mantener actualizados sus canales de información y apoyo a los afiliados.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Mayella Lloclla​ aquí: