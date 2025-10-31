Retiro AFP: ¿cómo saber si mi solicitud fue denegada y qué puedo hacer?

Miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) vienen accediendo al retiro de sus fondos durante este 2025, siguiendo el cronograma establecido, pero así como las solicitudes ingresan, muchas de ellas son rechazadas por errores frecuentes al momento de registrarse. El proceso es sencillo, solo deben tomar en cuenta algunas recomendaciones clave para hacerlo correctamente y saber cómo actuar frente a la denegación de nuestra solicitud.

La misma Administradora de Fondos de Pensiones alertó sobre la creciente cifra de solicitudes rechazadas por inconsistencias en datos personales y bancarios. El problema recae en que muchos afiliados no se percatan del rechazo de sus solicitudes y llegada la fecha no reciben los depósitos de sus fondos. Otro inconveniente es la preocupación que se genera en los usuarios al ver que el sistema no muestra evidencia de que hayan enviado la solicitud correctamente.

¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS FRECUENTES Y QUÉ HACER EN CASOS DE RECHAZO?

Uno de los principales errores es el ingreso incorrecto de los datos bancarios. Por ello, el afiliado debe verificar que su cuenta se encuentra operativa, que esté a su nombre (nunca al de un familiar o amigo), no puede ser una cuenta mancomunada, ni tener restricciones para el recibo de transferencias. Tampoco confundir el número de cuenta bancario con el Código de Cuenta Interbancario (CCI), ya que el sistema no acepta este último.

Otro problema se registra cuando la información del afiliado no coincide con los datos que tiene la AFP o el banco. Cualquier diferencia puede implicar que el trámite se considera inválido. Y, finalmente, elegir correctamente la opción depósito en cuenta bancaria durante el registro.

Ahora, en caso de un error, los usuarios pueden volver a enviar una nueva solicitud siempre que se encuentren dentro del cronograma establecido. Para ello deben revisar el cronograma para el registro. Una forma de darse cuenta que nuestra solicitud fue denegada es revisar el correo electrónico que utilizamos para el registro. Es la única vía de comunicación.

En caso de rechazo, la AFP envía un correo con el motivo de la denegación y las instrucciones para corregir el error. Se debe tener en cuenta que el mensaje puede tardar hasta 30 días calendario. Ahí se detallará si el error fue por datos incorrectos, problemas con la cuenta bancaria facilitada o por inconsistencia en la información personal.