San Marcos: horarios y precios de sus talleres y cursos de vacaciones útiles 2026

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ofrece una amplia variedad de talleres en el marco de su programa Vacaciones Útiles 2026, cuya matrícula empieza este lunes 5 de enero. Los cursos de la ‘Decana de América’ incluyen disciplinas deportivas, arte y áreas académicas.

Los talleres a los que puedes insribir a tus hijos son los siguientes:

Talleres Deportivos:

– Fútbol

– Minibasket (niños)

– Básquetbol Menores

– Básquetbol Mayores

– Karate

– Kung Fu

– Voleibol

– Tae kwon do

– Aikido

– Ajedrez

– Gimnasia Aeróbica

Talleres Musicales:

– Canto

– Guitarra

– Órgano

– Marinera Norteña

Talleres Recreativos:

– Oratoria

– Manejo de emociones

– Bijoutería

– Terrario

– Tejido

– Dibujo y pintura artística

– Pintura en tela

– Etiqueta social

– Caritas pintadas

– Manualidades diversas

– Teatro

Talleres Académicos:

– Matemática reforzamiento (primaria y secundaria)

– Matemática pre (primaria y secundaria)

HORARIOS Y PRECIOS DE LOS TALLERES DE LA UNMSM

Los cursos se dictan de lunes a viernes en la mañana y en la tarde. Hay para todas las edades, desde los 5 años en adelante. Atención a los siguientes horarios:

Cabe precisar que la UNMSM ofrece tarifas diferenciadas para el público de sus talleres:

– Personas con discapacidad: S/70

– Estudiantes sanmarquinos: S/70

– Comunidad sanmarquina (hijos de docentes, trabajadores y administrativos): S/90

– Público general: S/100

FECHA DE INICIO DE LA MATRÍCULA Y DE LOS TALLERES

La matrícula comienza este lunes 6 de enero en la Oficina de Servicio Social de la UNMSM ubicada en el Edificio Jorge Basadre (Av. Germán Amézaga Nº 375). El horario de atención es desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. y desde 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

De acuerdo con la Oficina General de Bienestar Universitarios (OGBU) de San Marcos, todos los cursos comenzarán el martes 6 de enero según los horarios de cada uno de ellos.

Todos los cursos se dictarán en la Ciudad Universitaria de la UNMSM. Durante la matrícula se indicará la sede exacta donde se impartirá el curso. Los accesos principales a la Ciudad Universitaria son las Puertas 1 y 2.

Puedes comunicarte a la OGBU al teléfono fijo 016197000, anexo 7526, al celular 982569242 o al email vacacionesutiles.unmsm@gmail.com.

UNMSM LANZA ESCUELAS DEPORTIVAS

La UNMSM también lanzó para este año su Proyecto de Escuelas Deportivas, enfocado en fomentar el desarrollo deportivo entre niños, jóvenes, adultos y la comunidad universitaria. En su primera etapa, implementa 10 disciplinas dirigidas principalmente a menores, actuando como semilleros para fortalecer la formación competitiva desde edades tempranas.

Los participantes destacados podrán ser seleccionados para competencias federadas de menores en representación de la UNMSM y acceder a becas que exoneran el pago de mensualidades. El precio mensual es de S/120 (público en general) y S/50 (comunidad sanmarquina).

