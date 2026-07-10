SAT da consejos ante reiterados intentos de ciberestafa en los que suplantan a la institución

Ante los reiterados casos de intentos de estafa a través de correos electrónicos y mensajes de texto (SMS), mediante los cuales ciberdelincuentes suplantan la identidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, la institución emitió un comunidado dando una serie de recomendaciones con el fin de que puedas salvaguardar tu seguridad y proteger tu información personal.

Recomendaciones para evitar las estafas mediante correos electrónicos y mensajes de texto

El único portal institucional oficial del SAT de Lima es www.gob.pe/satlima , donde los ciudadanos pueden consultar si cuentan con obligaciones tributarias o multas pendientes. Asimismo, estas consultas también pueden realizarse a través de las plataformas oficiales de las entidades bancarias autorizadas. Se recomienda no ingresar a enlaces de procedencia desconocida o dudosa .

es , donde los ciudadanos pueden consultar si cuentan con obligaciones tributarias o multas pendientes. Asimismo, estas consultas también pueden realizarse a través de las plataformas oficiales de las entidades bancarias autorizadas. Se recomienda . Los correos electrónicos emitidos por la institución provienen exclusivamente de cuentas con el dominio @sat.gob.pe . Además, las notificaciones y comunicaciones legítimas incluyen información específica del contribuyente, como el concepto y monto exacto de la deuda, placa del vehículo, número de papeleta o código de contribuyente.

emitidos por la institución provienen exclusivamente de . Además, las notificaciones y comunicaciones legítimas incluyen información específica del contribuyente, como el concepto y monto exacto de la deuda, placa del vehículo, número de papeleta o código de contribuyente. Se recuerda de manera estricta que el SAT de Lima jamás solicitará contraseñas, claves token, pines ni números de tarjetas de crédito o débito bajo ninguna circunstancia ni canal de atención.

bajo ninguna circunstancia ni canal de atención. Ante cualquier duda o sospecha sobre la veracidad de un mensaje, puedes ponerte en contacto a través de los canales oficiales de atención: Aló SAT al (01) 315 2400, WhatSAT al 999431111 o mediante el correo electrónico asuservicio@sat.gob.pe.

El SAT de Lima informó que viene adoptando las medidas necesarias y que formulará las denuncias penales contra quienes resulten responsables de actos ilícitos. En esa misma línea, la institución viene realizando campañas informativas y de prevención de estafas a través de redes sociales, medios de comunicación y activaciones en sus oficinas.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ