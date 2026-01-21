Senamhi advierte temperaturas extremas en Lima por ola de calor: estos sectores alcanzarán hasta 32° C

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), detectó que Lima Metropolitana atraviesa una ola de calor que inició desde el 19 de enero y que podría terminarse el 25 del mismo mes. Estas condiciones climatológicas puede traer consigo eventos de calor intenso en las horas diurnas y en la noche.

Según el pronóstico del Senamhi, el día de hoy la estación meteorológica de Jesús María reportó una temperatura máxima de 28.8° C, mientras que en el distrito de La Molina la temperatura alcanzó hasta los 30.3° C a la 1.00 p. m. Debido a estos valores, se ha superado el umbral de “día muy cálido”.

Temperaturas extremas en Lima: conoce las zonas más afectadas

Este 21 de enero el Senamhi la ha calificado como el tercer día consecutivo de la intensa ola de calor que viene presenciando los ciudadanos limeños. Según señala la institución, estos comportamientos térmicos están asociados al ingreso de los vientos provenientes del norte, que ayudan al incremento de la temperatura y a una mayor disipación de la cobertura nubosa en la ciudad.

Se espera que para Lima Metropolitana las temperaturas se encuentren entre los 27° C y los 30° C en los distritos de Lima oeste y Lima centro; mientras que en los distritos ubicados en Lima este y Lima norte, se esperan que alcancen los 32° C.

Sin embargo, se espera que por la tarde y la noche se incremente la nubosidad con posible lluvia intermitente, sobre todo en los distritos alejados de la costa, en la noche y la madrugada. Tampoco se descarta la aparición de fenómenos meteorológicos como ráfagas de vientos al atardecer.

Observaciones de los ingenieros del Senamhi

El equipo de especialistas del Senamhi señalan que estas olas de calor diurno se han caracterizado por el incremento sostenido de las temperaturas que han logrado alcanzar o superar el percentil 90, que se categoriza como “día cálido”. Esto ha ocurrido por lo menos tres días consecutivos.

Los especialistas advierten que este tipo de situaciones incrementa el riesgo de la salud pública, especialmente para los niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

El Senamhi recomienda a la ciudadanía la constante hidratación, el uso de ropa ligera, evitar lo mejor posible la exposición al sol en horas centrales del día y mantener ambientes ventilados siempre.

