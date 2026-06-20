Senamhi: Mira el pronóstico del tiempo para hoy, 20 de junio, en Lima y otras ciudades del Perú

El pronóstico del tiempo para hoy, sábado 20 de junio. Es común que las personas confundan clima con tiempo. Por un lado, el clima es el conjunto de condiciones meteorológicas (temperatura, humedad, presión, vientos y precipitaciones) que caracterizan a una región específica durante un período prolongado, generalmente de 30 a 40 años.

En tanto, el “tiempo meteorológico” describe el estado de la atmósfera en un día o momento exacto y en un lugar determinado. Describe condiciones a corto plazo (horas o días) como la temperatura, viento, humedad y precipitaciones.

En el Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) es el organismo público del Estado encargado de monitorear, estudiar y pronosticar el tiempo, el clima y los recursos hídricos.

Adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), su objetivo central es proveer información científica y oportuna para la prevención de desastres naturales y la gestión ambiental. Además, emite reportes diarios sobre la temperatura, lluvias y pronósticos para diferentes regiones.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO DE SENAMHI PARA HOY, SÁBADO 20 DE JUNIO

De acuerdo al Senamhi, las proyecciones del tiempo meteorológico para este sábado 20 de junio y los próximos días, en las principales localidades del Perú, son las siguientes:

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