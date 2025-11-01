¿Será día no laborable o feriado este lunes 3 de noviembre?
Con el feriado por el Día de Todos los Santos, muchos peruanos comenzaron a preguntarse si el lunes 3 de noviembre de 2025 también será una fecha de descanso.
¿ESTE LUNES 3 DE NOVIEMBRE SERÁ FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?
De acuerdo con el calendario oficial de feriados y días no laborables del 2025, publicado por el Gobierno peruano, el lunes 3 de noviembre no ha sido declarado feriado ni día no laborable.
A diferencia de años anteriores, el Ejecutivo no ha emitido hasta el momento ningún decreto supremo que declare al 3 de noviembre como día no laborable compensable para el sector público o privado.
Por tanto, los trabajadores deberán asistir a sus centros laborales como de costumbre.
