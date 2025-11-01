Temas
¿Será día no laborable o feriado este lunes 3 de noviembre?
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Con el feriado por el Día de Todos los Santos, muchos peruanos comenzaron a preguntarse si el lunes 3 de noviembre de 2025 también será una fecha de descanso.

En la siguiente nota de Latina Noticias, te contamos qué dice el calendario oficial del Gobierno, si se ha decretado un nuevo día no laborable y cómo quedará la jornada laboral para los trabajadores del sector público y privado.

¿ESTE LUNES 3 DE NOVIEMBRE SERÁ FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados y días no laborables del 2025, publicado por el Gobierno peruano, el lunes 3 de noviembre no ha sido declarado feriado ni día no laborable.

A diferencia de años anteriores, el Ejecutivo no ha emitido hasta el momento ningún decreto supremo que declare al 3 de noviembre como día no laborable compensable para el sector público o privado.

Por tanto, los trabajadores deberán asistir a sus centros laborales como de costumbre.

Siguiente artículo