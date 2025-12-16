Serpar subastará 71 terrenos ubicados en tres distritos de Lima Metropolitana

En su última convocatoria nacional del 2025, el Servicio de Parques de Lima (Serpar), entidad de la Municipalidad de Lima, subastará 71 terrenos que cuentan con saneamiento legal completo, inscripción en los Registros Públicos y acceso a todos los servicios básicos.

Los terrenos, que provienen de aportes de habilitación urbana, tienen precios base desde S/64,940 con una medida desde los 111 m² hasta 1,756 m².

Estos están distribuidos de la siguiente manera: 61 en Carabayllo, 5 en Pachacámac y 5 en Santa Anita. Estos predios se ubican en áreas con gran potencial de desarrollo y están designados para fines urbanos, sin afectar ni disminuir las áreas verdes.

Los recursos generados por la subasta se invertirán en el mantenimiento y la mejora de los clubes y parques metropolitanos, contribuyendo así al bienestar urbano de Lima.

El acto público se realizará el viernes 19 de diciembre a las 9 a. m. en el Circuito Mágico del Agua bajo la modalidad del martillero público y contará con la presencia de un notario para asegurar la transparencia y la legalidad del proceso.

¿CÓMO PARTICIPAR?

La subasta está abierta tanto a personas naturales como jurídicas, con la posibilidad de participar de forma presencial o virtual.

Las bases de la subasta tienen un costo de S/50 y pueden adquirirse hasta el 18 de diciembre a través de la web del Serpar, en los puntos de venta habilitados o presencialmente en el Parque de La Muralla (lunes a viernes, de 9 a. m. a 4 p. m.) y en el Circuito Mágico del Agua (lunes a domingo, de 3 p. m. a 9 p. m.).

Posterior a la compra de las bases, los postores deben depositar una garantía equivalente al 5 % del precio base del terreno de su interés. La documentación requerida y la carta de presentación pueden ser entregadas de forma presencial o virtual a través de la mesa de partes del Serpar.

Para obtener más detalles, los interesados pueden revisar las bases completas en el sitio web oficial del Serpar o contactar a los números +51 991 040 525, +51 962 792 403 y +51 945 502 821.

