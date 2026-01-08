Sunass oficializa aumento en el recibo de agua en Lima: ¿cuándo se aplica y por qué ocurre?

¡Atención vecinos!, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) acaba de anunciar que las tarifas del agua potable y alcantarillado en Lima tendrán un incremento para cubrir los costos de prestación del servicio, además de estar en línea con un Decreto Legislativo que impulsa esta medida. Quédate en esta nota para saber por qué ocurre y cuánto será el aumento.

Se trata del Decreto Legislativo n. °1620, norma que ordena la aplicación de un rebalanceo tarifario con el objetivo de que las empresas prestadores de servicios básicos, incluida Sedapal, cuenten con mayores ingresos para que se logre cubrir costos de función, en este caso, que el agua potable llegue a los hogares.

¿Cómo se tomó la decisión del rebalance tarifario?

Según cuenta la propia Sunass, el proceso se llevó a cabo en una audiencia pública donde diversos actores como ciudadanos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanemaiento (MVCS), Sedapal, entre otros más, manifestaron sus observaciones.

Tras la presentación del proyecto tarifario y hecha la audiencia para definir acciones, los resultados técnicos arrojan un nuevo coste para el recibo de agua en los hogares de Lima y Callao.

¿Cuándo y cuánto se aplicará el aumento de tarifa?

Este aumento en el coste del agua para uso doméstico en Lima se aplciará desde enero de 2026, pero el impacto será visible a partir de febrero. Por otro lado, los usuarios que consumen un promedio de 16 metros cúbicos mensuales, el aumento equivaldrá a S/7.70 nuevos soles.

En tal sentido, los términos porcentuales totales en Lima presentan un aumento entre el 12% para usuarios residenciales (es decir, social y doméstico) y un 20% para no residenciales (estatal, comercial e industrial).

