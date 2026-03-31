Tarjetas de crédito: mira cómo puedes exonerarte del pago de la membresía

Los usuarios de tarjetas de crédito suelen pagar una comisión anual por concepto de membresía. No obstante, existen mecanismos legales y comerciales para quedar exento de este cobro en las entidades financieras.

¿QUÉ ES LA MEMBRESÍA ANUAL Y POR QUÉ SE COBRA?

La membresía es una comisión destinada a financiar la gestión de beneficios exclusivos, tales como programas de recompensas, acumulación de millas o sistemas de cashback (devolución de un porcentaje de las compras).

Según Walter Eyzaguirre, experto en finanzas, estos privilegios suelen estar vinculados a un costo anual, aunque casi toda la banca ofrece alternativas para anular dicho gasto.

ESTRATEGIAS PARA EXONERAR EL PAGO

Para mantener los beneficios sin pagar la comisión, los bancos establecen ciertas condiciones de uso:

Consumo recurrente: La mayoría de instituciones solicita realizar al menos una compra mensual con la tarjeta de crédito . Un método efectivo es afiliar el pago de servicios básicos (luz, agua o telefonía) al cargo automático.

Niveles de tarjeta: La exigencia de gasto varía según la categoría del plástico (Clásica, Oro, Platinum, Signature o Infinite). A mayor jerarquía, el monto mínimo requerido para la exoneración suele incrementarse.

EL ERROR COMÚN: COMPRAS EN CUOTAS

Un malentendido frecuente es creer que adquirir un producto en cuotas cuenta como consumos mensuales distintos. Eyzaguirre aclara que el financiamiento en cuotas se registra como una sola operación.

Es decir, si un usuario compra un artículo hoy y no vuelve a utilizar la tarjeta en los meses siguientes, no cumplirá con el requisito de frecuencia mensual necesario para quedar libre del pago de membresía.

ALTERNATIVAS SIN COSTO POR LEY

Si prefieres prescindir de los programas de puntos y evitar cualquier cobro, tienes un derecho respaldado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS):

Tarjetas sin membresía: Por disposición de la SBS, todas las entidades deben ofrecer obligatoriamente una tarjeta de crédito exenta de este cargo. Consulta directa: Antes de aceptar un producto, verifica si la exoneración depende de una meta de gasto específica o simplemente de la frecuencia de uso.

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