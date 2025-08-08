A dos semanas de su muerte Hulk Hogan aún no ha sido cremado: esto se sabe

Brooke Hogan, hija del fallecido luchador Hulk Hogan, aclaró rumores sobre una supuesta disputa con Sky Daily, viuda de su padre, y reveló que el cuerpo del excampeón de la WWE aún no ha sido cremado.

“Dejen de decir que Sky ‘me tiró indirectas’. No lo hizo. Su publicación fue respetuosa y elegante. Siempre fue amable conmigo”, escribió Brooke, de 37 años de edad, en Instagram el 7 de agosto.

Sky Daily había informado que la cremación no se ha realizado porque la familia quiere resolver primero todas las dudas sobre la atención médica de Hulk Hogan.

Brooke celebró esta decisión, ya que busca que se le practique una autopsia ante las interrogantes sobre la salud del luchador antes de su fallecimiento. “Me dijeron que había sido cremado sin autopsia, lo cual me alteró, pero no ha sido así y ella está investigando”, señaló.

La hija de Hulk Hogan recordó que el informe forense mencionó leucemia como causa de la muerte, algo que desconocía y que la sorprendió porque había visto resultados médicos recientes “casi perfectos”. “No creo que haya juego sucio, pero cualquiera querría respuestas”, afirmó.

Más temprano, Brooke ofreció pagar personalmente el examen forense: “Con toda la especulación sobre su muerte, quiero costear la autopsia si es necesario. La dignidad y el legado de mi padre lo merecen”, remarcó.

Cabe recordar que Hulk Hogan, una de las máximas estrellas que tuvo la WWE, murió el pasado 24 de julio a los 71 años, dejando consternados a todos los fanáticos de la lucha libre alrededor del mundo.

