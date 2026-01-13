BTS llega a Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo alcanzaron la fama mundial

El fenómeno BTS está de vuelta. El grupo más aclamado de k-pop regresa a los escenarios en una gira mundial que incluirá, por primera vez, al Perú. La banda, que ha transformado la industria musical, dará dos conciertos el 9 y 10 de octubre en Lima.

La espera de miles de fans ha terminado con el anuncio oficial de la presentación de la popular banda surcoreana en Perú como parte de su “BTS world tour”. Conocidos oficialmente como Bangtan Sonyeondan o “chicos a prueba de balas”, los integrantes se reencuentran luego de una pausa de cuatro año por proyectos personales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Asimismo, presentarán el próximo 20 de marzo un nuevo álbum con 14 canciones inéditas, titulado ‘BTS The 5th Album’.

CONOCE QUIÉNES SON LOS 7 MIEMBROS DE BTS

Jeon Jung-kook (Jungkook)

Park Ji-min (Jimin)

Kim Tae-hyung (V)

Kim Nam-joon (RM): líder y rapero principal de la banda.

Kim Seok-jin (Jin)

Min Yoon-gi (Suga)

Jung Ho-seok (J-Hope)

Cada uno de los miembros de este icónico grupo resalta por poseer un talento diferente: baile, canto, rap, composición, actuación son algunas de las habilidades que dejan boquiabiertos a su fandom ARMY.

ASÍ SE ORIGINÓ EL FENÓMENO DE BTS

Desde su debut en 2013, este grupo no ha parado de crecer. La versatilidad de géneros musicales en los que se desenvuelven, entre ritmos pegajosos y bailes, ha sido clave para el éxito mundial que han alcanzado.

Este fenómeno comenzó bajo la compañía Big Hit Entertainment, tras el lanzamiento del sencillo “2 Cool 4 Skool”. No fue hasta 2016 que superaron el millón de copias vendidas en Corea del Sur con el álbum “Wings”. Ya para 2017, y gracias al boom coreano en otros países fuera de Asia, sobre todo en Estados Unidos, BTS se convirtió en una banda de talla mundial.

El disco “Love Yourself: Tear” los llevó a alcanzar el Billboard 200 en 2018. Su éxito terminó de consolidarse con el lanzamiento de “Dynamite”, single que alcanzó la fama rápidamente, posicionándose primero en el Billboard Hot 100 y valiendo una nominación al Grammy. Desde ese momento, muchos de sus temas se encuentran en las primeras posiciones de los más prestigiosos rankings musicales mundiales. “Savage Love”, “Life Goes On”, “Butter” no son la excepción.

Como el artista con mayor venta en la historia de Corea del Sur, el grupo de k-pop ha superado con su disco “Map of the Soul: 7” los cinco millones de copias. Por otro lado, es el primer artista de habla no inglesa que agotó entrada en el estadio londinense de Wembley en 2019, durante su gira “Love yourself World Tour”.

Diversos medios han alabado los hitos alcanzados por la agrupación. Un ejemplo de ello es su aparición en el listado de las 100 personas más influyentes del mundo, realizado por la revista Times, la que también los reconoció como “Líderes de la nueva generación” y “Príncipes del Pop”. Por si no fuera poco, sus integrantes también son filántropos: Han sido parte de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y lanzaron una campaña antiviolencia junto a UNICEF: “Love Myself”.

Sin duda alguna, la llegada de BTS a nuestro país será uno de los eventos más esperados del año.

VIDEO DESTACADO