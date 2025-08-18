Campaña ‘Abriguemos al Perú contra el frío y las heladas’ culminó con entrega de donaciones

Este último fin de semana, desde Latina.pe nos unimos a Perú Pendiente, Nastizol Antigripal de Laboratorios Bagó del Perú, Textil del Valle, LATAM Airlines y más de 50 líderes de sostenibilidad de las principales empresas del país, para llevar esperanza y abrigo a la comunidad altoandina de Patacancha, Urubamba (Cusco), a más de 4,000 m.s.n.m.

Gracias a este esfuerzo colectivo, logramos entregar cerca de 7 toneladas de ayuda entre ropa de abrigo, frazadas, juguetes y hasta el libro de cuentos “Yo te quiero, yo te cuento”, beneficiando a más de 280 familias. Parte de las donaciones fueron recolectadas en el frontis de Latina durante el mes de julio.

Esta jornada nos recuerda que la solidaridad compartida multiplica las posibilidades de un futuro mejor. En Latina seguiremos sumando alianzas y esfuerzos para construir un futuro más sostenible, solidario y humano para todos los peruanos.

