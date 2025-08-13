Científicos alemanes donan resonador magnético de última generación para los más pobres del Perú

El Hospital Misionero Diospi Suyana, ubicado en el distrito de Curahuasi, región Apurímac, vivió un momento extraordinario con la inauguración oficial de un escáner de resonancia magnética de última generación, el equipo médico ya se encontraba en funcionamiento desde hace algunos meses, pero fue presentado oficialmente, junto a sus donadores y autoridades nacionales.

Este avance representa un salto sin precedentes en la capacidad diagnóstica para la región sur andina del Perú. La ceremonia contó con la presencia de tres distinguidos científicos alemanes, ganadores del Premio Alemán del Futuro 2023:

Dr. Stephan Biber.

Dr. David M. Grodzki.

Prof. Dr. Michael Uder.

Ellos desarrollaron la innovadora tecnología “Magnetom Free” y, en un invaluable gesto solidario, donaron el dinero recibido por el prestigioso premio para hacer posible la entrega de este moderno escáner al Hospital Diospi Suyana. El otro porcentaje del valor del resonador fue otorgado por Siemens Healthinners – Alemania. Un acto de solidaridad con el pueblo peruano.

Durante la ceremonia, los científicos compartieron emotivos mensajes. El Prof. Uder comentó: “Estamos muy impresionados de estar aquí en Diospi Suyana es increíble lo que han construido en este lugar”. Por su parte, el Dr. Biber señaló: “Las imágenes que se pueden obtener con esta resonancia son muy importantes y pueden ser decisivas para salvar vidas” y el Dr. David Grodzki recordó: “Cuando empezamos con este proyecto sabíamos que mucha gente en el mundo no tiene acceso a la resonancia magnética pero ahora que estamos aquí viendo a las personas que serán beneficiadas todo esto cobra un nuevo valor”.

El evento también contó con la participación de distinguidos invitados, entre ellos Lissete Mathey, managing director de Siemens Healthineers Perú, quien agradeció a los doctores Klaus y Martina John por hacer realidad un hospital Diospi Suyana en nuestro país; Markus Bappert, representante de MEDTRON; y David Hurtado Fudinaga, director de la Oficina Desconcentrada de la Cancillería en Cusco.

Esta donación histórica no solo marca un hito tecnológico, también confirma que cuando la ciencia, la fe en Dios y la solidaridad van de la mano, pueden transformar realidades, llevar esperanza y hacer realidad milagros en los lugares más necesitados del Perú.

