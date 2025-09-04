Fallece Giorgio Armani, leyenda de la moda italiana, a los 91 años

El mundo de la moda está de luto. Giorgio Armani, diseñador italiano y fundador de la prestigiosa firma que lleva su nombre, falleció a los 91 años en su vivienda, según confirmó su propia casa de moda.

Armani preparaba un evento especial para celebrar los 50 años de su marca durante la Semana de la Moda de Milán; sin embargo, su muerte marca el cierre de una etapa crucial en la historia del diseño mundial.

Desde finales de los años 70, Armani transformó la sastrería masculina con el traje desestructurado y ofreció a las mujeres prendas que equilibraban autoridad y fluidez. Su legado trascendió las pasarelas, influyendo en la cultura visual, las alfombras rojas y la moda ejecutiva del siglo XXI.

Vestió a íconos como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. Hasta su fallecimiento, Armani se mantuvo como propietario y director creativo de su casa de moda.

