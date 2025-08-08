Fallece Oscar Retto, referente del fotoperiodismo peruano y padre de Alicia Retto

El periodismo peruano se encuentra de luto. Este 8 de agosto falleció, a los 98 años de edad, Oscar Retto, referente del fotoperiodismo peruano, padre del recordado Willy Retto, y “padre” y abuelo de nuestra querida compañera Alicia Retto. (Imágenes de Franz Krajnik, Congreso de la República y Asociación de Reporteros Gráficos del Perú).

Nacido el 14 de abril de 1927, fue periodista gráfico desde temprana edad, completando más de sesenta años de experiencia. Trabajó durante 35 años en el diario Última Hora y después en La República, llegando a ser jefe de fotografía en ambos medios de comunicación.

Fue corresponsal en Ayacucho durante el juicio por los ‘Mártires de Uchuraccay‘, tarea sumamente dolorosa para él, pues su hijo, el también fotoperiodista Willy Retto, fue una de las víctimas de los terribles sucesos ocurridos en esa localidad. Durante su permanencia en la zona de emergencia, fue testigo del descubrimiento de tumbas clandestinas y él mismo reconoció que en varias ocasiones estuvo cerca de la muerte.

Oscar Retto fue el primer paracaidista y corresponsal de guerra del Perú. Tras sacar su brevete de paracaidista, participó en maniobras de operaciones en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador, completando un total de 52 saltos.

En otros ámbitos noticiosos, Oscar Retto estuvo presente en los mundiales de futbol de Chile 62, México 70, Argentina 78 y España 82. Asimismo, cubrió cada año las incidencias de la Copa Libertadores.

Además de sus labores diarias, fue dirigente en el Colegio de Periodistas, en la Federación de Periodistas y en la Asociación de Reporteros Gráficos del Perú.

Tras pasar a la jubilación, dio clases a alumnos de diversas universidades y recibió distinciones de la Presidencia de la República, la Municipalidad de Lima, la Universidad Católica y el Congreso de la República por su destacada trayectoria, honradez y transparencia.

Desde Latina Noticias enviamos un fuerte abrazo y sentido pésame a nuestra amiga y compañera de labores Alicia Retto por la partida de su padre. Su legado vivirá por siempre.

