Futbolista muere frente a su madre antes de su primer día de entrenamiento

En Italia, Luca Aluisi, un futbolista de 30 años, perdió la vida antes de tener su primer día de entrenamiento con su nuevo club ASD Castell’Azzara, en la región de Toscana. El lamentable acontecimiento se dio en presencial de la madre del deportista.

Según se pudo conocer, el joven jugador había fichado por el mencionado club y debía incorporarse a los entrenamiento el último 20 de agosto. No obstante, según medios locales, sufrió convulsiones en la madrugada del día anterior.

Al notar la emergencia, la madre del futbolista se puso en contacto de inmediato con los servicios médicos, quienes llegaron hasta su casa; sin embargo, no lograron salvarle la vida. El repentino fallecimiento generó consternación en los seguidores del club.

CLUB SE PRONUNCIA TRAS MUERTE DE SU JUGADOR

Tras el lamentable acontecimiento, ASD Castell’Azzara emitió un comunicado confirmando la noticia y expresando su pesar por la pérdida de quien apenas días antes había sido anunciado como refuerzo del equipo.

La causa exacta de la muerte de Luca Aluisi aún no ha sido precisada. Mientras tanto, los aficionados del equipo italiano no dudaron en dejar mensajes de apoyo a la familia del futbolista en las redes sociales.

