Hallan sin vida al influencer Yago Campos en un hotel

El modelo e influencer brasileño Yago Campos (25) fue hallado muerto en un hotel en la isla griega de Mykonos. Campos compartía la habitación con su amigo Ryan Silveira, quien también fue encontrado inconsciente.

Según se pudo conocer, personal de limpieza descubrió el cadáver cuando notó que la habitación desprendía un fuerte olor. Los servicios de emergencia confirmaron la muerte del influencer, mientras que su acompañante fue trasladado con vida.

De acuerdo con medios locales, en el lugar se encontró una jeringa usada y paquetes con polvo blanco en el lugar. Además, Ryan presentaba hematomas en el rostro y rastros de sangre bajo las uñas.

Aunque las cámaras de seguridad no mostraron evidencias determinantes, la investigación se concentra en esclarecer las circunstancias del hecho mediante la autopsia, cuyos resultados serán fundamentales.

