Horóscopo de HOY, 9 de junio: ¿cómo te irá en la salud y el amor, según la IA?

Salud: Tu energía estará en alza durante la mañana, ideal para retomar hábitos saludables. Evita los excesos físicos por la tarde para no terminar agotado.

Amor: Las conversaciones sinceras fortalecerán los vínculos afectivos. Si estás soltero, alguien podría mostrar interés de forma inesperada.

Trabajo:Tendrás iniciativa para resolver asuntos pendientes con rapidez. Una propuesta interesante podría abrir nuevas oportunidades profesionales.