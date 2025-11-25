Temas
Ibai Llanos está en Lima: usuarios captan al streamer español en varios puntos de la ciudad

Ibai Llanos está en Lima: usuarios captan al streamer español en varios puntos de la ciudad
Este martes, el streamer español, Ibai Llanos, fue captado en una conocida chicharronería del Centro de Lima y se rumorea que Llanos llegó a la capital para hacer entrega de la sartén de oro por haber ganado el Mundial de Desayuno.

Pues como se recuerda, el español organizó un Mundial de Desayuno y fue el pan con chicharrón el que ganó el premio máximo del concurso. Ahora, Llanos llegó hasta Lima y visitó la chicharronería ‘El Chinito’ en el Centro de Lima donde se tomó fotos con los cocineros y algunos seguidores.

