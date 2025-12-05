¡Increíble! Netflix comprará Warner Bros Discovery por casi US$83.000 millones

¡Atención, amante de las series y películas! Netflix anunció la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por casi 83.000 millones de dólares, en lo que será la mayor adquisición en la industria del entretenimiento desde que Disney compró Fox en 2019.

La plataforma pagará US$27,75 por acción, valorando a WBD en US$72.000 millones sin deuda. Con esta operación, Netflix incorporará el amplio catálogo de Warner Bros —tales como Harry Potter o Game of Thrones— además del prestigioso servicio de streaming HBO Max.

Ted Sarandos, CEO de Netflix, afirmó que la unión “combina a dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo”, mientras que David Zaslav, director ejecutivo de WBD, destacó que juntos podrán “definir el próximo siglo del entretenimiento”.

WBD había anunciado en junio su intención de separar sus divisiones de cine y streaming en dos empresas distintas, proceso que culminaría en el tercer trimestre de 2026, antes del cierre definitivo de la compra.

El acuerdo fue aprobado por las juntas directivas de ambas empresas y se cerrará en 12 a 18 meses, aunque enfrentaría el escrutinio de reguladores estadounidenses, que ya han expresado preocupación por la influencia que podría alcanzar Netflix en el mercado del streaming.

La compra se suma a la ola de fusiones impulsadas por la “guerra del streaming”, en la que gigantes como Amazon —que adquirió MGM por US$8.450 millones en 2021— buscan ampliar catálogos y fortalecer su posición frente a Netflix y Disney.

