Brasil: influencer Bárbara Borges muere tras recibir una bala perdida

Un hecho lamentable. En Brasil, la influencer Bárbara Borges, de 28 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza mientras viajaba en un taxi por la Linha Amarela, una de las principales avenidas de Río de Janeiro.

El hecho ocurrió cuando la joven creadora de contenidos quedó atrapada en un tiroteo entre bandas rivales en la región de Vila do Pinheiro, una zona conocida por los frecuentes enfrentamientos armados.

Según medios internacionales, Bárbara se encontraba de camino a un compromiso personal cuando una bala perdida impactó en su cabeza. El conductor del taxi detuvo el vehículo de inmediato y solicitó ayuda; sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Familiares, amigos y fans expresaron su dolor por la repentina pérdida. Las autoridades brasileñas han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del tiroteo y dar con los responsables.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Melania Urbina aquí: