Joven con esquizofrenia muere tras ingresar a jaula de leona y ser atacado

Gerson de Melo Machado, un joven de 19 años con un diagnóstico de esquizofrenia, falleció el domingo tras ser atacado por una leona en el Parque Arruda Câmara, conocido como “Bica”, en João Pessoa (Brasil). El incidente ocurrió cuando ingresó al recinto del animal después de escalar un muro de seis metros, sortear las barreras de seguridad y descender por un árbol hasta el interior de la jaula.

Grabaciones de visitantes muestran a Gerson avanzando con determinación mientras la leona, llamada Leona, se encontraba descansando. Al verlo dentro del recinto, el felino se incorporó y lo atacó en cuestión de segundos.

Machado, también conocido como “Vaqueirinho”, creció en la red de acogida pública, la cual abandonó al cumplir 18 años. Poco después estuvo en prisión. Profesionales que lo atendieron denunciaron que vivía en situación de total abandono. “Gerson necesitaba atención psiquiátrica, no estar en una celda”, sostuvo una consejera tutelar.

El joven fue sepultado el lunes 1 de diciembre en el Cementerio de Cristo, acompañado por familiares y trabajadores sociales. Entre ellos estuvo Verônica Oliveira, consejera de bienestar infantil, quien lo conocía desde hacía nueve años.

Oliveira afirmó que la muerte de Gerson refleja un grave fallo del Estado brasileño y de la red de protección social para garantizar atención mínima a jóvenes con trastornos mentales. “No era solo el video del parque. Era un muchacho enfermo y abandonado por todo el sistema.“Lo ocurrido fue el desenlace de una tragedia anunciada”, declaró.

