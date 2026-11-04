KAROL G presenta su nuevo álbum “No Me Arrepiento De Sentir Tanto” en vivo en TikTok LIVE

KAROL G interpretará canciones de su nuevo álbum, “No Me Arrepiento De Sentir Tanto”, en un set de una hora completamente en vivo. La presentación forma parte de TikTok LIVE Premiere y se transmitirá esta noche, 4 de noviembre, de 21:00 a 22:00 (hora de Perú), desde su cuenta oficial, @karolg.

El álbum llegó en agosto a través de “Bichota Records” e “Interscope” y alcanzó el primer lugar de la lista Top Latin Albums de Billboard. Cuenta con participaciones de Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez, de Cigarettes After Sex.

La artista mantiene una relación de años con la plataforma, donde su comunidad supera los 56 millones de seguidores. Su tema “Si Antes Te Hubiera Conocido” aparece en más de 1,7 millones de videos. Eduardo Praça, de TikTok Artist Partnership US Latin & Latam, afirmó que con TikTok LIVE se unen la creatividad, el fandom y la conexión en vivo para dar a los fans un asiento de primera fila.

TikTok LIVE Premiere es la serie insignia de la plataforma para figuras de la música, el entretenimiento, los deportes y la cultura.