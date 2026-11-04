FRUTO PROHIBIDO: Yildiz se acerca a Halit, pero Ender podría estar ocultando algo más

Yildiz empieza a sospechar que Ender tiene motivos ocultos detrás de sus recientes movimientos. Mientras Halit vuelve a buscarla, la joven ve una oportunidad para recuperar su atención y podría aceptar una propuesta que cambiaría el rumbo de su relación con él.

Sin embargo, esta nueva alianza entre Yildiz y Ender no está libre de riesgos. ¿Realmente pueden confiar la una en la otra o alguna terminará jugando a sus espaldas? Los secretos y las estrategias prometen complicar aún más esta historia.

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