La emotiva carta de despedida de Gastón Acurio a su padre, que falleció a los 95 años

El padre de Gastón Acurio, el exsenador e ingeniero civil Gastón Acurio Velarde, falleció a los 95 años de edad este lunes 7 de septiembre. La noticia fue confirmada por el aclamado chef peruano mediante una emotiva despedida publicada en sus redes sociales.

A continuación, puedes ver íntegra el mensaje publicado por Gastón Acurio en sus redes sociales en el que hace una remembranza de su papá:

“Mi padre acaba de partir. Y todavía me cuesta escribirlo. Lo miro y quisiera volver atrás. Volver a ser niño. Volver a caminar a su lado, tomado de su mano, sin saber entonces que algún día daría cualquier cosa por caminar así una vez más.

Muchos quizá no lo conocieron. Los tiempos cambian. Pero yo sí lo conocí. Yo tuve el privilegio inmenso de ser su hijo. Y ahora cierro los ojos y empiezo a recordarlo.

Recuerdo al hombre íntegro que conoció muy joven el poder y pasó por él sin mancharse. Al senador respetado. Al hombre que defendía sus convicciones sin herir, sin humillar, sin levantar la voz.

Pero, sobre todo, recuerdo a mi padre. Caminando conmigo por la calle. Deteniéndose a saludar. Mirando a los ojos, especialmente a los más humildes. Escuchando. Respetando. Tratando a todos con el mismo respeto. Y yo iba a su lado, sin saber que estaba aprendiendo.

Nos mostró el Perú desde niños. Sus caminos, su gente, sus dolores. Nos enseñó a mirar con afecto, a no sentirnos nunca por encima de nadie. Nos enseñó también lo más difícil: lo sencillo. Caminar de la mano. Compartir la mesa. Escuchar sin apuro. Cumplir la palabra. Ser agradecido. Ser leal.

Hoy entiendo que ahí estaba su verdadera obra. En el ejemplo que nos deja. Y ahora te has ido y duele, papá. Hay una parte de mí que quisiera ser niño esta noche y pedirte que no te vayas. Pero te recuerdo y me pongo de pie. Porque durante toda tu vida nos enseñaste qué hacer cuando el camino se ponía difícil: Siempre adelante. Eso decías. Y eso intentaremos hacer tus hijos.

Con esta tristeza inmensa. Con esta gratitud que no me alcanza en las palabras. Con el orgullo de haber sido tu hijo. Quizás uno nunca termina de despedirse de su padre. Quizás uno aprende a llevarlo adentro. Y allí te llevaré yo. Mientras viva. Gracias, papá. Por tu mano. Por tu ejemplo. Por tu amor.

Don Gastón Acurio Velarde. Para muchos, un gran señor. Para mí, simplemente, mi papá. Descansa en paz”.

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