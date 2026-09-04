Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 8

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

RESULTADOS DE LA FECHA 8 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita en Chongoyape a Juan Pablo II, Universitario recibe en el Monumental a Comerciantes Unidos, mientras que Sporting Cristal recibe en el Alberto Gallardo a Chankas.

Viernes 4 de septiembre

FINAL | FC Cajamarca 2-5 Cienciano

FINAL | Alianza Atlético 3-2 UTC

Sábado 5 de septiembre

3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Sport Boys

6:00 p.m. | Cusco FC vs. CD Moquegua

8:30 p.m. | Universitario vs. Comerciantes Unidos

Domingo 6 de septiembre

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Chankas

1:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Alianza Lima

6:30 p.m. | Melgar vs. ADT

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

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