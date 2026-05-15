“La gente va a poder reunirse en familia y reírse”: César Ritter emocionado por formar parte de Me Caigo de Risa

El actor peruano César Ritter se mostró emocionado por formar parte de Me caigo de risa, el nuevo programa de humor que Latina estrenará muy pronto. Señaló también que los retos de rimas y memoria podrían convertirse en su peor pesadilla dentro del nuevo programa familiar que pronto llegará a tus pantallas.

Las grabaciones promocionales de Me Caigo de Risa ya vienen causando furor entre los participantes y uno de los que más se divirtió fue César Ritter. El actor contó que la experiencia fue bastante intensa, sobre todo por las escenas donde tuvo que permanecer suspendido en el aire junto a Lita Pezo.

“Fue un poco caótica”, comentó entre risas. Aunque destacó la presencia de los bomberos y todas las medidas de seguridad, César confesó que el miedo apareció apenas estuvo colgado. Incluso bromeó asegurando que hasta la voz le cambió por la tensión del momento.

Más allá de la adrenalina, Ritter se mostró entusiasmado por compartir con un elenco tan variado. El actor destacó que en el programa se han reunido artistas de diferentes rubros y aseguró que las grabaciones se han convertido en un espacio lleno de bromas y compañerismo.

Sin embargo, César también reconoció cuáles serán sus mayores dificultades en la competencia. “Todos los juegos de rima y memoria… no la hago”, dijo sinceramente, adelantando que más de una vez podría terminar confundido durante las dinámicas del programa.

El actor considera que Me Caigo de Risa conectará rápidamente con el público peruano por su propuesta familiar y divertida. “La gente se va a poder reunir en familia, reírse y hasta jugar lo mismo en sus casas”, señaló entusiasmado.

Muy pronto descubrirás más sorpresas, juegos y locuras en Me Caigo de Risa. Sigue atento a todas las novedades del programa y no te pierdas ningún detalle a través de la página web de Latina.