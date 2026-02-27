Latina Noticias encabeza lista de los 20 canales peruanos noticiosos de YouTube más vistos

El consumo de noticias en el Perú ha experimentado un cambio de paradigma. Según un reciente estudio de Guillermo Nanni, especialista en comunicación, Latina Noticias se ha consolidado como el medio líder en YouTube durante el mes de enero, superando ampliamente a su competencia directa en métricas clave de rendimiento y audiencia.

YOUTUBE: EL NUEVO ESCENARIO DE LA COMPETENCIA MEDIÁTICA

Para Nanni, quien audita más de 3,000 medios en 22 países de Iberoamérica, YouTube se ha transformado en el ecosistema mediático definitivo. A diferencia de otras plataformas, esta red social logra concentrar a todas las generaciones, convirtiéndose en el termómetro real de la transformación digital.

“Si un medio desea evaluar su adaptación digital, YouTube es hoy el lugar más competitivo para medir si su contenido es realmente elegido por la audiencia”, afirma el especialista.

LAS MÉTRICAS QUE POSICIONAN A LATINA NOTICIAS

El informe se sustenta en tres datos públicos y comparables que permiten determinar la salud de una estrategia digital a largo plazo:

Views (Visualizaciones): Alcance total del contenido. Volumen de publicación: Cantidad de videos subidos mensualmente. Comunidad: Número de suscriptores por canal.

Más allá de la cantidad, el estudio destaca el rendimiento promedio, que se obtiene al dividir las visualizaciones totales entre los videos publicados. En este apartado, Latina Noticias no solo duplica en vistas al segundo lugar, sino que registra una de las tasas de rendimiento más altas del segmento noticioso en el Perú.

